Müge Anlı'da şoke eden olay! TikTok'tan tanışıp kaçırdı, canlı yayında yüzleşti

Müge Anlı ise Şeyhamit'e tepki göstererek "Manavdan domates bile alırken parasını soruyorsun böyle kızı sormadan nasıl götürürsün? Gelip beni ailemden iste demeyen kızı da almayın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" dedi. Şeyhamit canlı yayında "Ablası bana kötü bakıyor? Artık olmaz sanıyorum. Ama seviyorum kendisini evlenmek istiyorum" dedi.