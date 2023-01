Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Sinan'ın ses kayıtları...

SİNAN REDDETTİ! MÜGE ANLI: VİDEOSU VAR OĞLUM, HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALIYORUZ

Sinan reddedince Müge Anlı da “Videosu da var oğlum. Biz seninle konuştuğumuzu artık, senin gibi yalancılarla konuştuğumuz zaman her şeyi kayıt altına aldırıyoruz.” şeklinde konuştu. Sinan “Yalan onlar” diyince Anlı “Yayınlayın be. Yayınlayın o zaman. Hazırlayın yayınlayın. Artık herkes bitti biz yalancı kaldık. Senin için ben yalan söyleyeceğim şu yaşımda… Hayatında yalandan nefret eden kadın, senin için yalan söyleyeceğim. İnsan yalan söylemez kardeşim. Bir şeyi yapıyorsan… Beşer şaşar. Yanlış bir şey de yapabilirim. Çıkıp şunu demeliyim; ‘Yapmamalıydım ama yaptım. Affedersiniz, affetmezsiniz.’ Bir şeyi yaptıysan delikanlı gibi çıkıp söyleyeceksin. Hani diyorsun ya ben erkeğim. Çık o zaman de ki ben delikanlı gibi o gün ondan dolayı gittim, bundan dolayı gittim. Biz de diyelim ki işte boşu boşuna kendisine delikanlıyım demiyormuş. O gün sen oraya neden gittiğini anlat delikanlı gibi. Diyelim ki Sinan be yanılmışız, delikanlıymışsın.” ifadelerini kullandı.