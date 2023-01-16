Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler
Müge Anlı'da aranan Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü iddia edilirken bir tanığın sözleri herkesi şoke etti.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, birlikte kaldığı kuzeni Kubilay tarafından dövüldükten sonra cinayete kurban gittiği düşünülen Ümit Sedat Özcan'ın konusu işlendi.
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Gülpare Özcan isimli adın oğlunu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ümit Sedat Özcan'ın öldüğüne dair tanık bugün dinlendi.
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Tanığın sözleri resmen ağızları açık bıraktı.
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Konuşmakta güçlük çeken adam, Ümit Sedat Özcan'ın başına gelenleri anlatırken büyük zorluk yaşadı.
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