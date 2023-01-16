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  4. Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler

Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler

Müge Anlı'da aranan Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü iddia edilirken bir tanığın sözleri herkesi şoke etti.

Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler - Resim: 1

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, birlikte kaldığı kuzeni Kubilay tarafından dövüldükten sonra cinayete kurban gittiği düşünülen Ümit Sedat Özcan'ın konusu işlendi.

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Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler - Resim: 2

Gülpare Özcan isimli adın oğlunu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ümit Sedat Özcan'ın öldüğüne dair tanık bugün dinlendi.

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Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler - Resim: 3

Tanığın sözleri resmen ağızları açık bıraktı.

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Müge Anlı'daki tanığın sözleri şoke etti: Cinsel organına kadar kestiler - Resim: 4

Konuşmakta güçlük çeken adam, Ümit Sedat Özcan'ın başına gelenleri anlatırken büyük zorluk yaşadı. 

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