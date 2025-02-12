Müge Anlı'nın canlı yayındaki üfürükçü gözaltına alındı

ATV'nin gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında yine izleyiciye saç baş yolduran anlar yaşanmıştı. Sosyal medya üzerinden kendisini "psikolog" olarak tanıtan bir üfürükçünün pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilirken o üfürükçü canlı yayın konuğu olmuştu.