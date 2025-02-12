Müge Anlı'nın canlı yayındaki üfürükçü gözaltına alındı
Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan "Üfürükçü Gazmalı Rahman" adlı bir dolandırıcılık zanlısı ile Müge Anlı'nın canlı yayındaki diyalogları olay olmuştu. Yayın ihbar kabul edildi ve dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.
ATV'nin gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında yine izleyiciye saç baş yolduran anlar yaşanmıştı. Sosyal medya üzerinden kendisini "psikolog" olarak tanıtan bir üfürükçünün pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilirken o üfürükçü canlı yayın konuğu olmuştu.
Almanya'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek programa başvurdu. Antalya'da yaşayan ve kendisine "Gazmalı Rahman Hoca" diyen kişi, şans oyunlarının rakamlarını vereceğini ve ayrılan çiftleri 6 dakikada barıştırdığını söyleyerek vatandaşları dolandırdı.
Habibe Hanım ve eşi, Gazmalı Rahman'a, elinde kazma ile gezdiği için bu lakabın verildiğini iddia etti. Habibe Hanım vaadlere kanarak 17 bin Euro'ya yakın parasını üfürükçüye verdiğini açıklamıştı.
Çift, kendilerine "iksir" adı altında yasaklı bir madde içirildiğini de belirtti. Cinler aleminde elinde kazmayla gezdiği için kendisine 'Gazmalı' lakabı taktığı iddia edilen üfürükçünün çifte yaptığı iddia edilen büyü de ortaya çıkmıştı.