Müge Anlı'nın dizisi ''Suçlu'' geliyor: İşte tüm detaylar
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor. Reality show konseptindeki yapımın başrolünde Müge Anlı'yı Nehir Erdoğan'ın canlandıracağı konuşuluyor. İşte dizi ile ilgili tüm detaylar...
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizisi geliyor... Adının 'Suçlu' olacağı öne sürülen ve Star Tv'de yayınlanacağı konuşulan reality show konseptindeki yapımın başrolünde Müge Anlı'yı Nehir Erdoğan'ın canlandıracağı konuşulurken, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın da dizide oynayacağı öğrenildi.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yıllardır ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının dizi versiyonunun çekileceği iddiası medya kulislerini salladı. Çok yakında Star TV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına benzer bir dizi çekileceği iddiası sosyal medyayı sardı. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Suçlu' adlı dizide yer alan 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.
Medyabaşkent'te yer alan habere göre, Reality Show olarak program sunacak olan Elif rol]ndek' Nehir Erdoğan, Müge Anlı gibi olacak.
rkan Petekkaya’nın Ömer isimli emniyet amirini canlandıracak
Erkan Petekkaya’nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı’nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.