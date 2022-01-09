Müge Anlı'nın paylaştığı fotoğraf Instagram'ı salladı!
ATV'de hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, bir süre önce açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya takipçilerinden beğeni yağdı.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izlenme rekorları kıran Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
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Uzun yıllardır uzak durduğu Instagram'a adım atan Anlı, özel hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çekti.
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Başarılı sunucu son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Müge Anlı'nın "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
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