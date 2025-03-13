Müge Anlı'nın programında Ece G.'nin ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek iddia
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece G. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir tanık güvenliklerin aramaların ikinci gününde kadın çığlığı duyduğunu söyledi.
Mimar Ece G., 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere yola çıktı. Kendisinden bir daha haber alınmayan genç kadını arama çalışmaları başladı. Arama kurtarma ekipleri, 5 Mart gecesi saat 01.15'te Ece G.'i ormanlık alanda hafif yaralı ve hipotermi belirtileri gösterirken buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ece G., hipotermiye bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Ece G.'nin ölümüne ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Ece G.'in 'cadılık eğitimi' aldığı ve tarot falına ilgi duyduğuydu.
Ailesi Müge Anlı'nın yayınında cadılık eğitimi iddialarını yalanladı.
'Eğitimin ismi bu olabilir ancak bizim kızımızın cadılıkla ya da benzer ritüellerle ilgisi yoktu.' diye konuştular.