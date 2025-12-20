  1. Anasayfa
  4. Müge Anlı'ya canlı yayındaki doğumgünü kutlamasında herkesi şaşırtan hediye

ATV ekranlarında haftaiçi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı, 52'nci yaşını canlı yayında kutladı. Müge Anlı'ya Rahmi Özkan'ın hediyesi ise doğum günü kutlamasına damgasını vurdu.

Müge Anlı'ya canlı yayındaki doğumgünü kutlamasında herkesi şaşırtan hediye - Resim: 1

Hafta içi her gün milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı, canlı yayında yeni yaşını sevenleriyle birlikte kutladı. 

Müge Anlı'ya canlı yayındaki doğumgünü kutlamasında herkesi şaşırtan hediye - Resim: 2

52 yaşına giren Müge Anlı'ya set ekibi tarafından hazırlanan özel doğum günü kutlamasındaki pastanın üzerinde yazan ifade ise dikkat çekti.

Müge Anlı'ya canlı yayındaki doğumgünü kutlamasında herkesi şaşırtan hediye - Resim: 3

Müge Anlı'nın 52'nci yaş günü pastasının üzerinde "Doğum Günün Aydınlatıldı!" ifadeleri yer alıyordu.

Müge Anlı'ya canlı yayındaki doğumgünü kutlamasında herkesi şaşırtan hediye - Resim: 4

Ancak canlı yayındaki doğumgünü kutlamasına tek damgasını vuran ayrıntı bu yazı değildi. 

