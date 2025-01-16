Müge Anlı'ya damga vuran yasak aşk: Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçmış...

Kaçak gelinin söyledikleri üzerine sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı ise "Düşünmez misin ya bu çocuk ne kadar ahlaksız abisini karısına bakıyor. Ben de olsam o benimle beraberken neler yapmaz. Bunu ben ne zaaf olarak niteleyebilirim ne de aşk olarak… Bu benim söyleyebileceğim en ağır küfür oluyor" ifadelerini kullandı.