Müjde Ar'dan öpüşme itirafı: Allah'ın köftesi gibi
Brand Week İstanbul 2019'un açılış gününde onur konuğu olan usta oyuncu Müjde Ar, sevişme sahneleriyle ilgili itirafıyla olay oldu.
65 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar, Brand Week İstanbul 2019'un onur konuğu oldu. Ar, sevişme sahneleri hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
''Filmler o zaman siyah beyazdı. Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek sinemada el ele tutuşuyor, koşuyorlar. Bölüm bölüm rüzgarda saçlar uçuşuyor. Ondan sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek, kadını gayet yumuşak yere yatırıyor çimenlerin üzerine. Kamera o an yaklaşıyor üstünden öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. 'Ne oluyor acaba ya' diyordum.
Bir de şey vardı, kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Böyle bir şey! Anlayamadım tabi o yaşta. Daha cinsellikle ilgili merak işte çocuk nasıl olunuyor. Sonra anladım ben, dedim ki ben bu çimenleri koparmayacağım filmlerimde neyse o olacak. Hep şey sorulur 'Sevişme sahnelerinde ne oluyor?'
Hiçbir şey olmuyor. Çünkü öyle durumlar oluyor ki. Ben mesela çok ünlü aktör arkadaşlarımla filme başladık, küstük, bitene kadar küstük... Bırak aşık olmayı. Yani neticede egoları yüksek olan oyuncular bir iş için bir araya geliyorlar. 'Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun? 'diye soruyorlar. Banane! Allah'ın köftesi gibi gelir, ne hissedeceğim."