Müjde Ar'dan öpüşme itirafı: Allah'ın köftesi gibi

Bir de şey vardı, kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Böyle bir şey! Anlayamadım tabi o yaşta. Daha cinsellikle ilgili merak işte çocuk nasıl olunuyor. Sonra anladım ben, dedim ki ben bu çimenleri koparmayacağım filmlerimde neyse o olacak. Hep şey sorulur 'Sevişme sahnelerinde ne oluyor?'



