Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

Murat Başoğlu şu ifadelere yer verdi: O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi? O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda.





