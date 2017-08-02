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  3. 02 Ağustos 2017 07:53

Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

Eski sunucu Murat Başoğlu, evli kuzeni ile öpüşürken görüntülendiği iddialarını üzerine açıklamalarda bulundu.

Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

Başoğlu, "Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum' dedi.

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Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

Bu kadının Murat Başoğlu’na ait spor salonunda fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu söylendi.

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Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

Murat Başoğlu şu ifadelere yer verdi: O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi? O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda.


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Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

DAHA ÖNCEKİ KRİZLER

Sunucu, 24 Mart 2016’da Nişantaşı’nda bir kafede Burcu adlı bir genç kızla görüntülenmiş, “Magazin basını öz yeğenimi, sevgilim gibi gösterdi. Ayıptır. Evliyim, çok mutluyum” diye çıkışmıştı.

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