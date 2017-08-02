Murat Başoğlu: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum
Eski sunucu Murat Başoğlu, evli kuzeni ile öpüşürken görüntülendiği iddialarını üzerine açıklamalarda bulundu.
Başoğlu, "Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum' dedi.
Bu kadının Murat Başoğlu’na ait spor salonunda fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu söylendi.
Murat Başoğlu şu ifadelere yer verdi: O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi? O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda.