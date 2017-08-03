Murat Başoğlu'ndan bir açıklama daha: Keşke yakalanmasaydım

Bodrum’da bir kadınla öpüşürken çekilmiş fotoğrafların nedeniyle konuşuluyorsun? Ne oldu, neler söyleyeceksin?



Ben bir şey yaptım, hatasını çekiyorum. Bedelini de ödeyeceğim. Ne kadar özür dilesem de affı yok. Anlık bir şeydi, olabilir. Her erkeğin başına gelebilir. Hiç tanımazsın birini, yarım saat sonra teknende olur, bir şey yaparsın onunla, sonra da iner gidersin, o arada bu olur. Ancak yorumlar çok can acıtıcı. Midemin ağrısından duramıyorum, kesin kanser oldum. Öyle üzülüyorum ki...