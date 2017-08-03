Murat Başoğlu'ndan bir açıklama daha: Keşke yakalanmasaydım
Bodrum'da teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan evli sunucu Murat Başoğlu yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Bodrum’da teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan 14 yıllık evli ve bir çocuk babası ünlü sunucu Murat Başoğlu “Eşeklik yaptım. Herhalde karım beni boşayacaktır” dedi. Başoğlu, HT Magazin'den Bülent İpek'e konuştu...
Bodrum’da bir kadınla öpüşürken çekilmiş fotoğrafların nedeniyle konuşuluyorsun? Ne oldu, neler söyleyeceksin?
Ben bir şey yaptım, hatasını çekiyorum. Bedelini de ödeyeceğim. Ne kadar özür dilesem de affı yok. Anlık bir şeydi, olabilir. Her erkeğin başına gelebilir. Hiç tanımazsın birini, yarım saat sonra teknende olur, bir şey yaparsın onunla, sonra da iner gidersin, o arada bu olur. Ancak yorumlar çok can acıtıcı. Midemin ağrısından duramıyorum, kesin kanser oldum. Öyle üzülüyorum ki...
'BABAM ÖLDÜĞÜNDE BU KADAR ÜZÜLMEDİM'
Yanındaki kadın kimdi? Akrabanız mı?
Yakalandığım kişinin yeğenim veya spor hocam olduğu söyleniyor ama yabancı bir kadındı. Maalesef iğrençlik had safhada. Yarım saat önce tanımıyordum, keşke tanışmasaydım! Yarım saat sonra da bıraktım. Kötü bir kaçamak oldu. Benim sevgilim varmış, nereden sevgilim oluyor benim? Benim ne zaman sevgililik durumumu gördünüz? Arkadaşla bir beach partide tanışmıştım. Benim 14 yaşında bir oğlum, karım ve saygınlığım var.
Teknedeki kadının yabancı olduğunu söyledin. Nereden geldi Bodrum’a?
Kız 2 günlüğüne Bodrum’a geldi, dün de gitti. Adı Olga’ydı, soyadını hiç bilmiyorum. “Senin teknen varmış, gel çıkalım” dedi, gittik o kadar. Ama inanın yaşadığım üzüntüyü tarif edemem. Pişmanım. Babam öldüğünde bile bu kadar üzülmedim. Eşim dostum arayıp beni teselli ediyor. Karıma yaptığıma mı üzüleyim yoksa insanların gözünde düştüğüm duruma mı üzüleyim bilemiyorum. Yarım saatlik bir saçmalık, sevgilim olsa arkasında dururum. Plansız, programsız, saçma bir şeydi.