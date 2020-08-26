Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!

Murat Boz, "Sonunda beni buldunuz. Eylül ayı da geldi, çalışma ayı. Son tatilleri yapalım, ondan sonra çalışmalar başlayacak. Buradan sonra ailemin yanına gideceğim. İstanbul'a dönünce Harbiye konserim için provalara başlayacağız. Sürprizlerimiz olabilir" dedi.