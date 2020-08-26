Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!
Yaz sezonunun sonlarına doğru Çeşme'ye giden şarkıcı Murat Boz, önceki gün ünlülerin uğrak yeri olan mekanda kahvaltı yaptı. Ünlü şarkıcı, Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
Yaz sezonunun sonlarına doğru Çeşme'ye giden şarkıcı Murat Boz, önceki gün ünlülerin uğrak yeri olan mekanda kahvaltı yaptı.
Mekan dışında kendisini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenen Murat Boz, kahvaltısını bırakarak muhabirlerin yanına geldi.
40 yaşındaki şarkıcı, "Bu sıcakta bekletmek istemedim" diyerek muhabirlerle ayaküstü sorularını cevapladı.