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  3. 26 Ağustos 2020 10:50

Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!

Yaz sezonunun sonlarına doğru Çeşme'ye giden şarkıcı Murat Boz, önceki gün ünlülerin uğrak yeri olan mekanda kahvaltı yaptı. Ünlü şarkıcı, Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!

Yaz sezonunun sonlarına doğru Çeşme'ye giden şarkıcı Murat Boz, önceki gün ünlülerin uğrak yeri olan mekanda kahvaltı yaptı.

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Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!

Mekan dışında kendisini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenen Murat Boz, kahvaltısını bırakarak muhabirlerin yanına geldi.

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Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!

40 yaşındaki şarkıcı, "Bu sıcakta bekletmek istemedim" diyerek muhabirlerle ayaküstü sorularını cevapladı.

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Murat Boz aşk iddialarına son noktayı koydu!

Murat Boz, "Sonunda beni buldunuz. Eylül ayı da geldi, çalışma ayı. Son tatilleri yapalım, ondan sonra çalışmalar başlayacak. Buradan sonra ailemin yanına gideceğim. İstanbul'a dönünce Harbiye konserim için provalara başlayacağız. Sürprizlerimiz olabilir" dedi.

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