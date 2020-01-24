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  3. 24 Ocak 2020 12:33

Murat Boz, Aslı Enver'le barıştığını böyle ilan etti

Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in barıştığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının, Instagram hesabında Aslı Enver ile olan fotoğraflarını yayınlaması dikkat çekti.

Murat Boz, Aslı Enver'le barıştığını böyle ilan etti

Geçtiğimiz ekim ayında Aslı Enver'le birlikteliği biten Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile kafaları karıştırdı.

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Murat Boz, Aslı Enver'le barıştığını böyle ilan etti

Eski sevgilisi Enver ile çekilen fotoğrafını Instagram profilinde arşivden çıkartarak yayınlayan şarkıcı, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Murat Boz, Aslı Enver'le barıştığını böyle ilan etti

"SİLMEYE KIYAMAMIŞ"
Murat Boz'un bu hamlesi sonrası takipçileri, "Fotoğrafı silmeye kıyamamış" şeklinde yorum yaptı.

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Murat Boz, Aslı Enver'le barıştığını böyle ilan etti

Ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edilmişti.

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