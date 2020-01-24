Murat Boz, Aslı Enver'le barıştığını böyle ilan etti
Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in barıştığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının, Instagram hesabında Aslı Enver ile olan fotoğraflarını yayınlaması dikkat çekti.
Geçtiğimiz ekim ayında Aslı Enver'le birlikteliği biten Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile kafaları karıştırdı.
Eski sevgilisi Enver ile çekilen fotoğrafını Instagram profilinde arşivden çıkartarak yayınlayan şarkıcı, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
"SİLMEYE KIYAMAMIŞ"
Murat Boz'un bu hamlesi sonrası takipçileri, "Fotoğrafı silmeye kıyamamış" şeklinde yorum yaptı.