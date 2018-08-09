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  3. 09 Ağustos 2018 08:08

Murat Boz geldi, Aslı Enver mekanı terk etti

Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, aylar sonra aynı mekanda pişti oldu. Aslı Enver, apar topar mekanı terk etti.

Murat Boz geldi, Aslı Enver mekanı terk etti

Aslı Enver önceki akşam Kuruçeşme’deki bir lokantada yemekteydi. Yanında 2011’de biten ‘Kavak Yelleri’ dizisinden rol arkadaşları Ceren Moray ve Didem İnselel vardı.

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Murat Boz geldi, Aslı Enver mekanı terk etti

İddiaya göre, Aslı Enver’in Instagram hesabından paylaştığı hikayeyi gören eski sevgilisi Murat Boz, kısa süre sonra mekana geldi. Aslı Enver ise mekanı hemen terk etti. Aslı Enver, muhabirlerin “Murat Boz geldiği için mi çıktınız?” sorusuna “Konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.



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Murat Boz geldi, Aslı Enver mekanı terk etti

"KİMLİĞİNE BAKMADIK"
Aslı Enver’den 1 saat sonra Ceren Moray ve Didem İnselel kapıda belirdi. İkili “Aslı Enver, Murat Boz geldiği için mi yemeği erken terk etti?” sorusuna güldü.

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Murat Boz geldi, Aslı Enver mekanı terk etti

Ceren Moray “Aaa yoksa siz Aslı’yı yakaladınız m? Kurban olurum yazık ya. Murat diye biri gelmedi. İçeri böyle biri girdiyse kimliğine bakmadık. Restoranda martılar, Didem, Aslı ve ben vardık” dedi.

Kaynak:Posta

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