Murat Boz geldi, Aslı Enver mekanı terk etti

Ceren Moray “Aaa yoksa siz Aslı’yı yakaladınız m? Kurban olurum yazık ya. Murat diye biri gelmedi. İçeri böyle biri girdiyse kimliğine bakmadık. Restoranda martılar, Didem, Aslı ve ben vardık” dedi.



Kaynak:Posta