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  3. 16 Nisan 2018 09:01

''Öyle bir şey varsa barışsınlar''

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığı iddiasıyla ilgili konuşan Eser Yenenler'den ilginç bir çıkış geldi.

''Öyle bir şey varsa barışsınlar''

Eser Yenenler, tek kişilik gösterisi ‘TBT’ ile önceki akşam BKM Mutfak Uniq’te seyirciyle buluştu. Gösteri sonrası sevgilisi Berfu Yıldız ile mekandan el ele çıkan Yenenler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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''Öyle bir şey varsa barışsınlar''

Geçtiğimiz yıl Murat Boz ile birlikte Nihal-Bahar Candan kardeşleri evinde ağırlayan Yenenler, Murat Boz-Aslı Enver ilişkisindeki ilk ayrılığının baş mimarı olarak gösterilmişti.

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''Öyle bir şey varsa barışsınlar''

Sosyal medyadan birçok eleştiri alan Yenenler'e ikinci kez ayrıldıkları öne sürülen Boz ile Enver ayrılık sorulunca, “Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat’la konuşmadık. Öyle bir şey varsa barışsınlar” dedi.

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''Öyle bir şey varsa barışsınlar''

Murat Boz ile Aslı Enver'in 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladıları öne sürülmüştü. İkinci kez bu ayrılan ikilinin birlikte yaşadıkları evleri de ayırdıkları iddia edilmişti. Konu hakkında ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

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