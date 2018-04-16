''Öyle bir şey varsa barışsınlar''
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığı iddiasıyla ilgili konuşan Eser Yenenler'den ilginç bir çıkış geldi.
Eser Yenenler, tek kişilik gösterisi ‘TBT’ ile önceki akşam BKM Mutfak Uniq’te seyirciyle buluştu. Gösteri sonrası sevgilisi Berfu Yıldız ile mekandan el ele çıkan Yenenler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz yıl Murat Boz ile birlikte Nihal-Bahar Candan kardeşleri evinde ağırlayan Yenenler, Murat Boz-Aslı Enver ilişkisindeki ilk ayrılığının baş mimarı olarak gösterilmişti.
Sosyal medyadan birçok eleştiri alan Yenenler'e ikinci kez ayrıldıkları öne sürülen Boz ile Enver ayrılık sorulunca, “Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat’la konuşmadık. Öyle bir şey varsa barışsınlar” dedi.