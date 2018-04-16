Sosyal medyadan birçok eleştiri alan Yenenler'e ikinci kez ayrıldıkları öne sürülen Boz ile Enver ayrılık sorulunca, “Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat’la konuşmadık. Öyle bir şey varsa barışsınlar” dedi.

