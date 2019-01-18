Murat Boz'un balmumu heykeli Madame Tussauds'da

İLK KEZ GÖRDÜ



Murat Boz, burada yaptığı konuşmada, figürün tamamlanmış halini kendisinin de ilk kez gördüğünü söyledi. Balmumu figürü çok beğendiğini belirten Murat Boz, "Çok başarılı ve gerçekçi. Figürün üzerine gerçekten çok çalıştılar, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok meşakkatli bir süreç geçirdik. Dönem dönem takip etme şansım oldu. İlerleyişle alakalı sürekli bilgilendirildik ama ortaya nasıl bir şey çıkacağıyla alakalı kafamızda bir şey canlandıramıyorduk." dedi.