Murat Boz'un balmumu heykeli Madame Tussauds'da
250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. Popçu Murat Boz, Madame Tussauds İstanbul'un figürleri arasındaki yerini aldı. Boz "Çok başarılı
Türkiye'nin ve dünyanın ünlü isimleriyle yan yana bulunacak figürün açılışı, sanatçının annesi Ayşe Nedret ile ağabeyi ve menajeri Ali Boz'un katılımıyla yapıldı.
İLK KEZ GÖRDÜ
Murat Boz, burada yaptığı konuşmada, figürün tamamlanmış halini kendisinin de ilk kez gördüğünü söyledi. Balmumu figürü çok beğendiğini belirten Murat Boz, "Çok başarılı ve gerçekçi. Figürün üzerine gerçekten çok çalıştılar, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok meşakkatli bir süreç geçirdik. Dönem dönem takip etme şansım oldu. İlerleyişle alakalı sürekli bilgilendirildik ama ortaya nasıl bir şey çıkacağıyla alakalı kafamızda bir şey canlandıramıyorduk." dedi.
'İNANILMAZ, AYNISINI YAPMIŞLAR'
Murat Boz, figürün üzerindeki kıyafetlerin kendisine ait olduğuna dikkati çekerek, "Az önce yüz yüze geldik, insan kendisini bir garip hissediyor. Bu kıyafeti bir konserimde giymiştim, Madame Tussauds’nun isteği üzerine seve seve verdim." ifadesini kullandı.
Ayşe Nedret Boz da hislerini anlatmakta güçlük çektiğini aktararak, "Sadece Murat iki tane. İnanılmaz, aynısını yapmışlar. Ben önceden de Murat’ın çok iyi şeyler yapacağına inanıyordum. Ondaki yeteneği gördükten sonra destek verdim." şeklinde konuştu.
YAPIMI BİR YIL SÜRDÜ
Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul’un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise figürün yapımına 2017’de başladıklarını dile getirdi.
Murat Boz’un figür yapımına 2017 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen ölçü alımıyla başlanırken, detaylı ölçü alımı sırasında sanatçının saç, göz, ten ve diş rengi gibi referansları belirlendi.
Giyeceği kostüm ve aksesuarlar seçilen figür için Murat Boz’un stil danışmanıyla saç tasarımcısının önerileri ve desteğiyle çalışıldı.