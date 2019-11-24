Murat Dalkılıç Hande Erçel’in doğum gününde aşka geldi
nlü popçu Murat Dalkılıç, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı..
Oyuncu Hande Erçel, bugün 26 yaşına girdi. Erçel'e ilk doğum günü paylaşımı sevgilisi Murat Dalkılıç'dan geldi.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından, birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşarak şu sözlerle kutladı: "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol."
Erçel, popçu sevgilisinin duygusal paylaşımının ardından, beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncu kareye, "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız. Seni seviyorum mutluluğum" notunu düştü.