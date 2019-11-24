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  3. 24 Kasım 2019 16:45

Murat Dalkılıç Hande Erçel’in doğum gününde aşka geldi

nlü popçu Murat Dalkılıç, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı..

Murat Dalkılıç Hande Erçel’in doğum gününde aşka geldi

Oyuncu Hande Erçel, bugün 26 yaşına girdi. Erçel'e ilk doğum günü paylaşımı sevgilisi Murat Dalkılıç'dan geldi.

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’in doğum gününde aşka geldi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından, birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşarak şu sözlerle kutladı: "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol."

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’in doğum gününde aşka geldi

Erçel, popçu sevgilisinin duygusal paylaşımının ardından, beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncu kareye, "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız. Seni seviyorum mutluluğum" notunu düştü.

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’in doğum gününde aşka geldi

Ünlü oyuncu daha sonra da, Dalkılıç'ın kendisini sırtına aldığı bir fotoğrafa, "Bugün benim doğum günüm. Kahramanım" notunu ekleyerek sosyal medya hesabından yayınladı.

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