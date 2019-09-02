Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel’i paylaştı

Dalkılıç, altına "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği... Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun" notunu yazdı. "MUTLULUĞUMSUN" Sevgilisinin aşk dolu paylaşımına sessiz kalamayan güzel oyuncu Hande Erçel ise "Mutluluğumsun" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.