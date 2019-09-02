Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel’i paylaştı
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılık kararının ardından kısa bir süre sonra ilişkilerine ikinci şansı vermesinin ardından ikili her yaptığıyla da gündem olmaya devam ediyor..
Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde Harbiye konserinde Hande Erçel için yazdığı Müjgan şarkısı seslendirmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı.
Dalkılıç, altına "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği... Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun" notunu yazdı. "MUTLULUĞUMSUN" Sevgilisinin aşk dolu paylaşımına sessiz kalamayan güzel oyuncu Hande Erçel ise "Mutluluğumsun" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.
HANDE ERÇEL KİMDİR? Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.
Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Müjde karakterine hayat vermektedir. Hande Erçel 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve Yay burcudur.