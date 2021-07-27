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  4. Murat Dalkılıç sürpriz aşkıyla evleniyor

Murat Dalkılıç sürpriz aşkıyla evleniyor

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile evlenmeye hazırlanıyor.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın baba olma isteği yine kabardı. 

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3 yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkilerinin "Dalkılıç'ın çocuk istediği ve Erçel'in buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen ünlü popçu, ayrılık sonrası yeniden sevdalandı.

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Dalkılıç'ın kalbini çelen güzel ise Hande Erçel'in de arkadaşı olan oyuncu Sitare Akbaş. İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı yaşadıkları aşklarını ilk kez Takvim duyurmuştu.

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İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.

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