Murat Dalkılıç sürpriz aşkıyla evleniyor
Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile evlenmeye hazırlanıyor.
Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın baba olma isteği yine kabardı.
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3 yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkilerinin "Dalkılıç'ın çocuk istediği ve Erçel'in buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen ünlü popçu, ayrılık sonrası yeniden sevdalandı.
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Dalkılıç'ın kalbini çelen güzel ise Hande Erçel'in de arkadaşı olan oyuncu Sitare Akbaş. İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı yaşadıkları aşklarını ilk kez Takvim duyurmuştu.
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İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.
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