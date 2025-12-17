Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede aşka geldi

2015 yılında nikah masasına oturup sadece 2 yıl sonra birlikteliklerine nokta koyan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çiftinin yıllar sonra yeniden birlikte oldukları iddia edilmiş ancak magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia jet hızıyla yalanlanmıştı.