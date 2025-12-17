Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede aşka geldi
Sahnelerin yakışıklı sanatçılarından Murat Dalkılıç ile 20 yaş küçük sevgilisi güzel oyuncu Özgü Kaya arasındaki gözlerden uzak aşk tüm hızıyla devam ederken ünlü çift sahnede aşka geldi..
2015 yılında nikah masasına oturup sadece 2 yıl sonra birlikteliklerine nokta koyan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çiftinin yıllar sonra yeniden birlikte oldukları iddia edilmiş ancak magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia jet hızıyla yalanlanmıştı.
Şimdilerde güzel oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç bu sefer güzel sevgilisiyle aşkını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.
49 yaşındaki Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki sevgilisi Özgü Kaya'nın arasındaki 20 yaşlık yaş farkı sık sık gündem olurken ikilinin ilişkisinin aylardır sürdüğü biliniyor.
Önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan Murat Dalkılıç'ı izleyenler arasında sevgilisi Özgü Kaya da vardı. Ve ikiliden sahnede sürpriz bir adım geldi.
