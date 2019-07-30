Murat Dalkılıç’tan Hande Erçel’e sahneden mesaj: Artık çocuk isti
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans veren Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Çeşme'de tatil yaptı. Bir süredir evlenecekleri konuşulan çift her fırsatta bunu yalanlasa da Çeşme'de konser veren Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e mesa
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, Çeşme'de tatil yaptı. Bir mekanda konser veren Dalkılıç, itiraflarda bulundu.
"ARTIK ÇOCUK İSTİYORUM" Hande Erçel ile olan birlikteliklerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen Dalkılıç, sahnede; "Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var, benim yok. Onlara çok imreniyorum" dedi.
Bir süredir evlenecekleri iddia edilen ünlü çift, kendisine yöneltilen bu tarz soruları "Özel hayat konuşmuyoruz." diyerek cevapsız bırakıyor.
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in son günlerde evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelmesiyle sevenleri de ikilinin özel hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. İkili hakkında detayları merak eden sevenleri en çok Dalkılıç ve Erçel arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın arasındaki yaş farkı.