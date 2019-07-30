Murat Dalkılıç’tan Hande Erçel’e sahneden mesaj: Artık çocuk isti

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in son günlerde evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelmesiyle sevenleri de ikilinin özel hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. İkili hakkında detayları merak eden sevenleri en çok Dalkılıç ve Erçel arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın arasındaki yaş farkı.