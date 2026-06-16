Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı!
Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Evrim Akın'ın programında evleneceğini duyurdu. Zor günlerinde kendisine destek olan İzmirli bir hanımefendiyle hayatını birleştirmeye hazırlanan fenomen, çocuklarının onayıyla 22 Kasım civarında sade bir nikah planladığını açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye olarak özgürlüğüne kavuşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, özel hayatına dair aldığı radikal kararlarla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
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Evrim Akın'ın sunduğu televizyon programına konuk olan ünlü fenomen, hayatını İzmirli bir hanımefendiyle birleştirmeye hazırlandığını kamuoyuna duyurdu.
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Tahliyesinin ardından "Eski Murat öldü, artık Murat Abi olacağım" diyerek hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Murat Övüç'ün, programda evlilik kararına ilişkin paylaştığı bilgiler şu şekilde...
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Ünlü fenomen, aile arasında gerçekleştirilecek sade bir nikah merasimi için 22 Kasım civarını işaret etti.
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