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DAVUTOĞLU'NDAN AK PARTİ'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR
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  3. 13 Aralık 2019 10:57

''Murat sorulara bak!''

Afilli Aşk dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, yeni yaşını önceki gece Asmalımescit Rixos Pera Park Şamdan'da kutladı. Partiye katılan isimler arasında Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti de vardı.

''Murat sorulara bak!''

Hande Erçel, yakın dostu Burcu Özberk’in doğum günü partisine sevgilisi Murat Dalkılıç’la katıldı.

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''Murat sorulara bak!''

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Erçel muhabirlerin Dalkılıç’ın “7 kez estetik oldum” açıklamasını hatırlatıp “Murat Bey’in estetiksiz halini gördünüz mü” sorusuna karşısında şaşkınlık yaşadı

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''Murat sorulara bak!''

Hande Erçel sevgilisine dönerek “Murat sorulara bak” dedi.

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''Murat sorulara bak!''

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