''Murat sorulara bak!''
Afilli Aşk dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, yeni yaşını önceki gece Asmalımescit Rixos Pera Park Şamdan'da kutladı. Partiye katılan isimler arasında Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti de vardı.
Hande Erçel, yakın dostu Burcu Özberk’in doğum günü partisine sevgilisi Murat Dalkılıç’la katıldı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Erçel muhabirlerin Dalkılıç’ın “7 kez estetik oldum” açıklamasını hatırlatıp “Murat Bey’in estetiksiz halini gördünüz mü” sorusuna karşısında şaşkınlık yaşadı