Murat Yıldırım'ın yeni partneri Cemre Baysel oldu

ORTAK NOKTALARI KANAL D

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Kanal D’ye dönüşü dizi dünyasındaki en heyecan verici gelişmelerden biri olarak yorumlandı. Murat Yıldırım, 2006 yılında Fırtına, 2007’de ise Asi ile kanalın yüzlerinden biri olmuş, her iki dizi de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Cemre Baysel ise 2021’de Baht Oyunu dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. İkilinin aynı projede Kanal D’de bir araya gelecek olmaları beklentileri artırdı. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in, senaristliğini Yelda Eroğlu’nun üstlendiği yapımın adı henüz açıklanmadı. Yakında İstanbul’da sete çıkacak olan dizi, Serhat’ın eşinin kendinden yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesi ile alt üst olan hayatını konu alacak.