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Müslüm Gürses'in yapay zeka albümü geliyor

Arabesk müziğin unutulmayan isimlerinden Müslüm Gürses’in yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulmuş albüm piyasaya çıkıyor.

Müslüm Gürses'in yapay zeka albümü geliyor - Resim: 1

11 sene önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in sesi, yapay zeka ile sevenleriyle buluşuyor. 

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Müslüm Gürses'in yapay zeka albümü geliyor - Resim: 2

Müslüm Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenerek hafızalara kazınan 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak.

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Müslüm Gürses'in yapay zeka albümü geliyor - Resim: 3

Tüm yasal hakları alınarak hazırlandığı belirtilen ‘Eskisi Gibi’ albümü Epic Yapım tarafından hazırlandı.

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Müslüm Gürses'in yapay zeka albümü geliyor - Resim: 4

Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.

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