Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu

Dergilerin de kapaklarını süsleyen Idrissi,bir kanala yaptığı açıklamada, "Kozmetik markasıyla işbirliği, taktığım türban yüzünden sonlandırıldı. Bu kişisel bir şey değildi biliyorum ancak sırf Müslüman olduğum için başıma gelenler şok ediciydi" ifadelerini kullandı.



