Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu
Daha önce birçok derginin kapağını süsleyen Mariah Idrissi, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini belirterek "Başıma gelenler şok ediciydi" dedi.
İngiltere'de yaşayan Müslüman model Mariah Idrissi'nin, ünlü bir makyaj markasıyla imzaladığı kontrat, türban taktığı gerekçesiyle iptal edildi.
Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işten çıkarıldığını açıkladı.
Daha önce bir marka yüzü olan ünlü model, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini yazdı.