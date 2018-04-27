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  3. 27 Nisan 2018 10:19

Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu

Daha önce birçok derginin kapağını süsleyen Mariah Idrissi, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini belirterek "Başıma gelenler şok ediciydi" dedi.

Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu

İngiltere'de yaşayan Müslüman model Mariah Idrissi'nin, ünlü bir makyaj markasıyla imzaladığı kontrat, türban taktığı gerekçesiyle iptal edildi.

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Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işten çıkarıldığını açıkladı.

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Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu

Daha önce bir marka yüzü olan ünlü model, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini yazdı.

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Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işinden oldu

Dergilerin de kapaklarını süsleyen Idrissi,bir kanala yaptığı açıklamada, "Kozmetik markasıyla işbirliği, taktığım türban yüzünden sonlandırıldı. Bu kişisel bir şey değildi biliyorum ancak sırf Müslüman olduğum için başıma gelenler şok ediciydi" ifadelerini kullandı.

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