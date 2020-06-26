Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı

650 metrekare büyüklüğündeki villada 6 oda ve 2 salon var. 2008 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Emina Jahovic’ten ayrıldıktan sonra villayı çok büyük olduğu için kiraya veren Sandal, evin satışından gelecek parayla iki oğluna Ulus Savoy Sitesi’nden iki ayrı daire satın alacak.

