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  3. 26 Haziran 2020 09:32

Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'deki 4 katlı villasını, kiracısı Dikran Masis'e sattı. Emlak zengini Masis, villayı 3 milyon dolara aldı.

Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi’de bulunan dört katlı villasını 4 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

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Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı

Hürriyet'ten Mehmet Üstandağ'ın haberine göre, ünlü şarkıcı evini kiracısına satıyor. Sattığı kişi ise salgın nedeniyle Türkiye’deki 1447 kiracısından kira almayan ünlü emlak zengini Dikran Masis!

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Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı

İç mimar eşi Yasemin Masis zevkine göre dekore ettiği villadan ve çok sevdiği siteden taşınmak istemeyince, Dikran Bey ev sahibi Mustafa Sandal’la masaya oturup sıkı bir pazarlıkla evi 3 milyon dolara satın almış.

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Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı

650 metrekare büyüklüğündeki villada 6 oda ve 2 salon var. 2008 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Emina Jahovic’ten ayrıldıktan sonra villayı çok büyük olduğu için kiraya veren Sandal, evin satışından gelecek parayla iki oğluna Ulus Savoy Sitesi’nden iki ayrı daire satın alacak.

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