Mustafa Sandal 4 katlı lüks villasını sattı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'deki 4 katlı villasını, kiracısı Dikran Masis'e sattı. Emlak zengini Masis, villayı 3 milyon dolara aldı.
Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi’de bulunan dört katlı villasını 4 milyon dolara satışa çıkarmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstandağ'ın haberine göre, ünlü şarkıcı evini kiracısına satıyor. Sattığı kişi ise salgın nedeniyle Türkiye’deki 1447 kiracısından kira almayan ünlü emlak zengini Dikran Masis!
İç mimar eşi Yasemin Masis zevkine göre dekore ettiği villadan ve çok sevdiği siteden taşınmak istemeyince, Dikran Bey ev sahibi Mustafa Sandal’la masaya oturup sıkı bir pazarlıkla evi 3 milyon dolara satın almış.