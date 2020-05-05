Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı

Mustafa Sandal, gayrimenkul danışmanı Sanem Çizmeci aracılığı ile villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor. Eski çift yaptıkları anlaşmaya göre Ulus Savoy’dan 2 ev alacak dairelerden biri oğulları Yavuz’un, biri Yaman’ın olacak.

