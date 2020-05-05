Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal 650 metrekare büyüklüğündeki 4 katlı villasını satışa çıkardı. 6 oda, 2 salon villanın fiyatı dudak uçuklattı.
Mustafa Sandal 2008’de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz’un annesi Emina Jahovic’ten 2018’de boşanmıştı. Emina ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu’ya taşınmış, Mustafa Sandal ise Çubuklu Vadi Evleri’nde kalmıştı.
Posta'dan Suna Akyıldız'ın haber,ine göre popçu, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz’un doğup büyüdüğü, A’dan Z’ye hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.