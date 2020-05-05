  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Mayıs 2020 10:44

Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal 650 metrekare büyüklüğündeki 4 katlı villasını satışa çıkardı. 6 oda, 2 salon villanın fiyatı dudak uçuklattı.

Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı

Mustafa Sandal 2008’de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz’un annesi Emina Jahovic’ten 2018’de boşanmıştı. Emina ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu’ya taşınmış, Mustafa Sandal ise Çubuklu Vadi Evleri’nde kalmıştı.

1/ 3
Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haber,ine göre popçu, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz’un doğup büyüdüğü, A’dan Z’ye hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

2/ 3
Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı

Mustafa Sandal, gayrimenkul danışmanı Sanem Çizmeci aracılığı ile villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor. Eski çift yaptıkları anlaşmaya göre Ulus Savoy’dan 2 ev alacak dairelerden biri oğulları Yavuz’un, biri Yaman’ın olacak.

3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM