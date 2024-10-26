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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber

2022 yılında nikah masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'ın ayrıldığı iddia edildi. Sütşurup'un sosyal medyada ''Sandal'' soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber - Resim: 1

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber - Resim: 2

Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber - Resim: 3

Evliliklerinde 1,5 yılı geride bırakan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan kötü haber geldi.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber - Resim: 4

TÜRKİYE'YE TEK BAŞINA DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.

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