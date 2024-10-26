Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber
2022 yılında nikah masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'ın ayrıldığı iddia edildi. Sütşurup'un sosyal medyada ''Sandal'' soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.
"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı.
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Evliliklerinde 1,5 yılı geride bırakan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan kötü haber geldi.
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TÜRKİYE'YE TEK BAŞINA DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.
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