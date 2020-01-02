Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati
Yaklaşık bir buçuk yıl önce boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılığın ardından çocukları için dost kaldı. İki çocuğu bulunan ikili sık sık bir araya gelirken yılbaşını da birlikte geçirdi. Yeni yılı eski eşi ve çocukl
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, bir buçuk yıl önce boşanmış olmalarına rağmen, hem çok iyi arkadaş kaldılar hem de çocukları için sık sık bir araya geliyorlar.
Geçen hafta büyük oğulları Yaman'ı yalnız bırakmamak için Erzurum'a giden ikili, yılbaşı gecesini de yine birlikte geçirdi.