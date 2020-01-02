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  3. 02 Ocak 2020 11:20

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati

Yaklaşık bir buçuk yıl önce boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılığın ardından çocukları için dost kaldı. İki çocuğu bulunan ikili sık sık bir araya gelirken yılbaşını da birlikte geçirdi. Yeni yılı eski eşi ve çocukl

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, bir buçuk yıl önce boşanmış olmalarına rağmen, hem çok iyi arkadaş kaldılar hem de çocukları için sık sık bir araya geliyorlar.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati

Geçen hafta büyük oğulları Yaman'ı yalnız bırakmamak için Erzurum'a giden ikili, yılbaşı gecesini de yine birlikte geçirdi.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati

Ailece yeni yılı kutlayan Sandal ve Jahovic, çocuklarıyla fotoğraf çekildi.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati

Mustafa Sandal bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve "İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz" dedi.

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