Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı?
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup geçtiğimiz yaz aylarında ilişkilerini olaylı şekilde sonlandırmıştı. Birkaç gün önce bir magazin programında ikilinin yeniden bir araya geldikleri iddiası yer aldı. Edis'le yemek yiyen Sandal, barışma i
Altı aylık aşklarını geçtiğimiz yaz sonlandıran, Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Birkaç gün önce '2.Sayfa' programında; Sandal ve Sütşurup'un yeniden bir araya geldikleri iddia edilmişti.
Önceki akşam Etiler'de Edis Görgülü ile yemek yiyen Sandal, mekan çıkışı "Edis'in konserine gidemediğim için ona yemek borcum vardı. Güzel bir akşam yemeği yedik" dedi. Ardından muhabirlerin "Eski sevgiliniz Melis Sütşurup'la tekrar barıştığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren popçu şöyle yanıt verdi: