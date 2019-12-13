Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı?

Önceki akşam Etiler'de Edis Görgülü ile yemek yiyen Sandal, mekan çıkışı "Edis'in konserine gidemediğim için ona yemek borcum vardı. Güzel bir akşam yemeği yedik" dedi. Ardından muhabirlerin "Eski sevgiliniz Melis Sütşurup'la tekrar barıştığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren popçu şöyle yanıt verdi: