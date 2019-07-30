Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkına geri döndü
Mustafa Sandal'la 7 aylık aşkının 'Midemi bulandıran şeyler vardı' diyerek sonlandıran Melis Sütşurup, aşkını çabuk unuttu. Sosyetik güzel, Sandal'dan ayrıldıktan 10 gün sonra eski sevgilisi Serkan Acar'a döndü. .
Geçtiğimiz ay Mustafa Sandal'la aşkına nokta koyan Melis Sütşurup Sandal'la 7 aylık aşkını bitirdikten sonra gözlerden uzak tatil için iki hafta önce Marmaris'teki Bonjuk Bay'a gitmişti.
KAMP BULUŞMASI Issız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı.
Sütşurup, Sandal'dan önce aşk yaşadığı işadamı Serkan Acar'la Bonjuk Bay'da buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu.