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  3. 30 Temmuz 2019 13:50

Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkına geri döndü

Mustafa Sandal'la 7 aylık aşkının 'Midemi bulandıran şeyler vardı' diyerek sonlandıran Melis Sütşurup, aşkını çabuk unuttu. Sosyetik güzel, Sandal'dan ayrıldıktan 10 gün sonra eski sevgilisi Serkan Acar'a döndü. .

Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkına geri döndü

Geçtiğimiz ay Mustafa Sandal'la aşkına nokta koyan Melis Sütşurup Sandal'la 7 aylık aşkını bitirdikten sonra gözlerden uzak tatil için iki hafta önce Marmaris'teki Bonjuk Bay'a gitmişti.

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Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkına geri döndü

KAMP BULUŞMASI Issız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı.

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Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkına geri döndü

Sütşurup, Sandal'dan önce aşk yaşadığı işadamı Serkan Acar'la Bonjuk Bay'da buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu.

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Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkına geri döndü

Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif çattı.

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