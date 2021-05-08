Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin rol arkadaşına tehdit iddiası

“Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..”