Mutluluğu yüzünden okundu: Evlilik hazırlığı yapan Eda Ece'ye sürpriz!
21 Haziran'da evlenmeye hazırlanan ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, arkadaşlarının kendileri için düzenlediği sürpriz partiden kareleri paylaştı.
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Nehir Erdoğan ve Şebnem Dönmez'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 6'ncı sezonunda sonunda final yaptı. Uzun yıllar dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'yi ise şu sıralar düğün telaşı sardı.
1 / 145
21 Haziran'da basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenecek olan Eda Ece, nikaha sayılı gün kala arkadaşlarının kendileri için organize ettiği sürpriz partiye katıldı.
2 / 145
Partiden kareleri paylaşan Eda Ece, ''Bize sürpriz yapan Mervoşumuz ve Selçuğumuza çok teşekkür ederiz'' notunu düştü.
3 / 145
İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in mutlu gününden kareler...
4 / 145