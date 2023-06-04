Mutluluğu yüzünden okundu: Evlilik hazırlığı yapan Eda Ece'ye sürpriz!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Nehir Erdoğan ve Şebnem Dönmez'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 6'ncı sezonunda sonunda final yaptı. Uzun yıllar dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'yi ise şu sıralar düğün telaşı sardı.