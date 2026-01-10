Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!
Ünlü rapçi Blok3 ve şarkıcı Demet Akalın arasında tartışma çıktı. Blok3'ün ''Annemden büyük'' sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı.
Son dönemin en iyi çıkış yapan rapçilerinden Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın, şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündemde.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Akalın, Spotify'daki manipülasyon iddialarını açık açık dile getirerek Ebo'nun tek telefonla kendisini dinleme listelerinden indirdiğini 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ sözleriyle açıklamıştı.
Açıklamalarının devamında 'Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.' diyen Demet Akalın'a Blok3'ten yanıt geldi.
Blok3: Cevap vermek yakışmaz çünkü annemden büyük
2. Sayfa'nın haberine göre Blok3, Demet Akalın'ın açıklamalarına “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin.'' şeklinde yanıt verdi.