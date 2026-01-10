Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!

Blok3: Cevap vermek yakışmaz çünkü annemden büyük

2. Sayfa'nın haberine göre Blok3, Demet Akalın'ın açıklamalarına “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin.'' şeklinde yanıt verdi.