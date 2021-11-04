Müzisyen Coşkun Kıvılcım Bülent Ersoy’a ateş püskürdü

Sahte PCR testlerinin kendilerine nasıl verildiğini anlatan Kıvılcım," Bizim orkestra şefimiz var. Telefonda grubumuz var. Her zamanki gibi mesaj geldi ayın 28'inde iş var diye. Biz de tabii ki PCR testinin nasıl yapıldığını bilen insanlarız, cahil insanlar değiliz. Biz düşündük ki bir ambulans gelecek, bizim buluşacağımız bir yerde bizim testlerimizi yapacaklar diye düşündüm. Ben böyle düşünürken tekrarda bir mesaj geldi ve iki aşı yeterli oluyormuş dendi bize. Bizim bütün arkadaşlarımız da tabii okey verdi. Ondan sonra biz günü gelince havalimanına gittik. 10 arkadaşımız geçti. Onlar geçtikten sonra bir arkadaşımızla orada çalışanlar arasında ufak bir sürtüşme oldu. Onlar da bizim evraklarımızla bilgisayara gidip baktılar. Bu PCR' ların sahte olduğunu söylediler bize. Biz de orada anladık bu durumu."