Müzisyen Coşkun Kıvılcım Bülent Ersoy’a ateş püskürdü
Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy'un Kıbrıs'ta bulunan bir otelde vereceği konser sebebiyle Kıbrıs'a giden ve temin edilen PCR testlerinin sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Ercan Havalimanı'nda bekletilen müzisyenler, polis nezaretinde konsere çıkıp ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı. 3 gün önce serbest bırakılan Kıvılcım, İstanbul'a geri...
Sahte PCR testleri sebebiyle tutuklanan ve 1 ayı cezaevinde olmak üzere 62 gündür KKTC'de mahsur kalan Bülent Ersoy'un orkestra ekibinden müzisyen ve aranjör Coşkun Kıvılcım yaşananların perde arkasını anlattı.
Yaşadıkları mağduriyeti anlatan müzisyen Coşkun Kıvılcım, "Coşkun Kıvılcım ben, müzikle uğraşıyorum. 5 sene Bülent Ersoy' a emek verdim. Kendisinin söylediği gibi herkese çalan müzisyenlerden değilim. Kendisiyle 5 seneden beri çalışıyorum. Malum başımıza gelen Kıbrıs işinde oluşan sahte PCR durumundan dolayı. 21 arkadaşımla beraber mağdur olduk. Çok zor durumlar yaşadık, Allah kimseye vermesin bu durumları. Zor bir süreçti" dedi.
Sahte PCR testlerinin kendilerine nasıl verildiğini anlatan Kıvılcım," Bizim orkestra şefimiz var. Telefonda grubumuz var. Her zamanki gibi mesaj geldi ayın 28'inde iş var diye. Biz de tabii ki PCR testinin nasıl yapıldığını bilen insanlarız, cahil insanlar değiliz. Biz düşündük ki bir ambulans gelecek, bizim buluşacağımız bir yerde bizim testlerimizi yapacaklar diye düşündüm. Ben böyle düşünürken tekrarda bir mesaj geldi ve iki aşı yeterli oluyormuş dendi bize. Bizim bütün arkadaşlarımız da tabii okey verdi. Ondan sonra biz günü gelince havalimanına gittik. 10 arkadaşımız geçti. Onlar geçtikten sonra bir arkadaşımızla orada çalışanlar arasında ufak bir sürtüşme oldu. Onlar da bizim evraklarımızla bilgisayara gidip baktılar. Bu PCR' ların sahte olduğunu söylediler bize. Biz de orada anladık bu durumu."
"Sonrasında o geçen on arkadaşımızı geri çağırdılar. Bizi havalimanında sorguya tuttular. 12 saat orada kaldık. Ne olduğunu bilemiyoruz tabii. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Müzisyen insanın parasını değil sevdiği şarkıları çalar. Bu sözü herkes bilir bunu. Biz bilmeyiz yani bu konuda cahil insanlarız sonuçta. Tabii herkes bir telaşta malum. Bizi 12 saat orada tuttular dediğim gibi. Ondan sonra sorgular, bize diyorlar sorun yok, keyfinize bakın. Tabii bir enteresanlık var orada, bir kaos var. İnsanlar bir telaşta , polisler bir telaşta. Bizim telefonlarımızı ve kimliklerimiz aldılar. Her şeyimizi aldılar" diye konuştu.