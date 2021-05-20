Müzisyen Marilyn Manson'a cinsel saldırı iddiası: Zorla tecavüz edip...

Walters'ın avukatları gerçek adı Brian Warner olan Manson'ın "elindeki gücü, ününü ve bağlantılarını kullanarak eski çalışanını sömürdüğünü ve mağdur ettiğini" belirtti.Avukatlara göre Manson, Walters'ı "sanatsal işbirliği ve yaratıcı fırsatlar sunma vaadiyle" işe ikna etti fakat sonunda Walters kendisini "kişisel ve profesyonel cinsel istismar, manipülasyon ve psikolojik tacizin içinde buldu".