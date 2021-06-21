Müzisyenlerden Erdoğan'ın müzik yasağına tepki: Kusura bakıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur'' ifadelerine tepki gecikmedi.
Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada sarf ettiği ''Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur'' sözlerine müzisyenler 'kusura bakıyoruz' diye yanıt verdi.
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