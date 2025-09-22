  1. Anasayfa
Gazeteci Nagehan Alçı, Pınar Ayaz ile nikah masasına oturan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya mutluluklar diledi. Alçı'nın paylaştığı fotoğraftan avukat Merve Uçanok'un silinmiş olması sosyal medyada gündem oldu.

Nagehan Alçı'nın ''mutluluklar'' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Resim: 1

Rasim Ozan Küyahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıktan bir süre sonra birliktelik yaşamaya başladığı pilates eğitmeni sevgilisi Pınar Ayaz ile nikah masasına oturdu.

Nagehan Alçı'nın ''mutluluklar'' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Resim: 2

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın Pınar Ayaz ile evlendiği nikâhta çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nagehan Alçı'nın ''mutluluklar'' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Resim: 3

Tebrik mesajı eşliğinde yapılan paylaşımda, fotoğrafta Rasim Ozan Kütahyalı ve yeni eşi Pınar Ayaz yer alırken, nikâhta bulunan avukat Merve Uçanok’un görüntüden silindiği görüldü.

Nagehan Alçı'nın ''mutluluklar'' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Resim: 4

Alçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada merak uyandırdı. Paylaşıma çok sayıda yorum geldi ancak nedenini kimse anlayamadı.

