Nagehan Alçı'nın ''mutluluklar'' paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Gazeteci Nagehan Alçı, Pınar Ayaz ile nikah masasına oturan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya mutluluklar diledi. Alçı'nın paylaştığı fotoğraftan avukat Merve Uçanok'un silinmiş olması sosyal medyada gündem oldu.
Rasim Ozan Küyahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıktan bir süre sonra birliktelik yaşamaya başladığı pilates eğitmeni sevgilisi Pınar Ayaz ile nikah masasına oturdu.
Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın Pınar Ayaz ile evlendiği nikâhta çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tebrik mesajı eşliğinde yapılan paylaşımda, fotoğrafta Rasim Ozan Kütahyalı ve yeni eşi Pınar Ayaz yer alırken, nikâhta bulunan avukat Merve Uçanok’un görüntüden silindiği görüldü.
Alçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada merak uyandırdı. Paylaşıma çok sayıda yorum geldi ancak nedenini kimse anlayamadı.
