Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'nın çılgına döndüğü tartışmayı ilk kez anlattı
Survivor All Star yarışmasının üzerinden aylar geçse de yarışmadaki performansı ve yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, konseyde Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlatarak sinirlendiği günle ilgili sessizliğini aylar sonra bozdu.
Survivor 2024'ün en unutulmayan olayı ise Acun Ilıcalı'nın konseyde sinirden çılgına döndüğü ve sandalye fırlatıp gittiği anlar olmuştu.
Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel teması sonrası bu kadar sinirlendiği ortaya çıkan Ilıcalı konuya dair yaptığı açıklamada 'Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz bizim yaşadıklarımızı çünkü yayıncılık kuralları gereği bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz yüzde 75'ini gösteremedik. İki video göstersem şok geçirirsiniz' demişti.
Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere bugün Aramızda Kalmasın programına konuk oldu ve Acun Ilıcalı'yı bu denli sinirlendiren olayı şöyle anlattı;
"Kafamı böyle eğdim o an var ya mikrofonumu çıkartıp yürüyüp gitmek istedim. Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur. Acun beyin orada delirmesinin sebebi Sercan çok komik bir arkadaşımız. Olmadık yerde olmadık espriler yapıyor. Tartışmanın üzerine herkes bırakıp gitti. Sercan dedi ki 'ben bu gidişle finali garantiliyorum' dedi.