Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'nın çılgına döndüğü tartışmayı ilk kez anlattı

"Kafamı böyle eğdim o an var ya mikrofonumu çıkartıp yürüyüp gitmek istedim. Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur. Acun beyin orada delirmesinin sebebi Sercan çok komik bir arkadaşımız. Olmadık yerde olmadık espriler yapıyor. Tartışmanın üzerine herkes bırakıp gitti. Sercan dedi ki 'ben bu gidişle finali garantiliyorum' dedi.