Nagihan Karadere için ''doping'' açıklaması

"Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz."