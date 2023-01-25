Nagihan Karadere iki kanser türüne yakalandı

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu öğrenen Karadere süreç hakkında şöyle konuştu:

"İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor. Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu"