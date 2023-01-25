Nagihan Karadere iki kanser türüne yakalandı
Survivor yarışmasıyla ünlenen Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıklamıştı. Karadere, hem rahim hem de göğüs kanserine yakalandığını söyledi.
tv8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Nagihan Karadere, kanser olduğunu açıkladı.
Karadere'nin 2 kanser türüne birden yakalandığı ortaya çıktı. Karadere, rahim ve göğüs kanserine yakalandığını söyledi.
"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu öğrenen Karadere süreç hakkında şöyle konuştu:
"İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor. Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu"