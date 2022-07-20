Nagihan Karadere'den bikinili tatil pozu
Survivor All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında şampiyonluk mücadelesi veren ve beklenmedik şekilde yarışmaya veda ederek Dominik Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye dönen Nagihan Karadere tatil pozları verdi.
Survivor All Star 2022’nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, yarışmadan beklenmedik bir şekilde ayrılmış ve Nagihan Karadere’nin yarışmaya vedası sosyal medyada çok konuşulmuştu.
1 / 9
Survivor’dan elendikten sonra İstanbul’a dönen Nagihan Karadere, böbreklerindeki rahatsızlık sonucu soluğu hastanede almıştı.
2 / 9
Doktorların tedavisi sonucu böbrek taşı düşürdüğü belirlenen Nagihan Karadere, kısa bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu.
3 / 9
Şimdilerde sıcak havanın tadını Bodrum’da çıkaran Nagihan Karadere, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.
4 / 9