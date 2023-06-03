Natalie Portman aldatıldı
Ünlü oyuncu Natalie Portman'ın, 2012'de evlendiği Benjamin Millepied ile evliliğinde sorunlar yaşadığı ve hatta aldatıldığı iddia edildi.
2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışan Millepied ve Portman, 2010’da nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti.
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Portman, filmle Oscar’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken ilk çocuklarına hamileydi ve konuşmasında “Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied’e” diyerek adeta aşkını dile getirmişti. Çiftin iki de çocuğu olmuştu.
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İkili evlendikten sonra beraber çalışmaya devam etmiş ve 2018 yapımı “Vox Lux” filminde de işbirliği yapmışlardı.
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Geçen yıl ağustos ayında evliliklerinin 10. yılını kutlayan çift, Instagram’dan birbirilerine aşk dolu mesajlar göndermişti.
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