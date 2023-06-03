Natalie Portman aldatıldı

Portman, filmle Oscar’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken ilk çocuklarına hamileydi ve konuşmasında “Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied’e” diyerek adeta aşkını dile getirmişti. Çiftin iki de çocuğu olmuştu.