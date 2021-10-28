Naz Mila yine yaptı yapacağını! Yarı çıplak pozu olay oldu
Evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Evleneceksen Gel adlı izdivaç programıyla tanınan Azerbaycanlı fenomen gelin Naz Mila, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Mila, yaptığı son paylaşım ile yine gündeme oturdu.
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Fenomen gelin, bu kez göğüslerini açıkta bırakarak poz verdi.
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Ünlü fenomene kısa sürede binlerce yorum gelirken, bazı takipçileri de aşırıya kaçtığı için eleştirdi.
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