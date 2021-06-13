Naz Mila'dan takipçisine olay yanıt: Popomdaki estetikleri çıkardım
Yıllar önce katıldığı televizyon programı ile ün kazanan ve verdiği pozlarla gündeme gelen Naz Mila, son olarak takipçisine verdiği yanıt ile konuşuldu.
Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alıyor.
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Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla gündem olmuştu.
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"DEHŞET FİZİĞİN"
Fenomen gelin adayı şimdi de, bir takipçisinin "Ne ameliyatı oldun? Dehşet fiziğin, bakmaya doyamadım." şeklinde yaptığı yoruma cevabıyla olay oldu.
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"POPOMDAKİ ESTETİKLERİ ÇIKARDIM"
Geçtiğimiz aylarda kalça estetiği olan Naz Mila, "Popomdaki estetikleri çıkardım. Şu an kendi ve minik popom." yanıtıyla dikkat çekti.
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