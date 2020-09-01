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  3. 01 Eylül 2020 10:30

Nazlı Tolga ikinci kez anne oluyor!

2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeri Nazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor. 2018 yılında anne olan Tolga'dan güzel haber geldi.

Nazlı Tolga ikinci kez anne oluyor!

Ekranların en sevilen spikerlerinden Nazlı Tolga aşkı için kariyerinden vazgeçmiş ve 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturmuştu.  

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Nazlı Tolga ikinci kez anne oluyor!

Eşiyle birlikte dünyanın her köşesini gezen Tolga 2018 yılında kızını kucağına almıştı. Nazlı Tolga ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi. Sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bu fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Tolga, hamile olduğunu duyurdu. Tolga'nın bu paylaşımına, yerli ve yabancı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Nazlı Tolga ikinci kez anne oluyor!

İşte Nazlı Tolga'nın ekran günleri ve bir aşk ile değişen hayatının öyküsü.

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Nazlı Tolga ikinci kez anne oluyor!

Nazlı Tolga, 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturdu.

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