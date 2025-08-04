  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. NBA'in efsane ismi Antalya'yı coşturdu

NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal Antalya'yı coşturdu

Basketbolun efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, Antalya'nın Serik ilçesinde 'DJ Diesel' sahne adıyla performans sergiledi.

Kaynak: DHA
NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal Antalya'yı coşturdu - Resim: 1

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Otel sahnesinde 2 Ağustos akşamı NBA'in en büyük efsanelerinden biri olan Shaquille O'Neal, DJ performansı sergiledi.

1 / 9
NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal Antalya'yı coşturdu - Resim: 2

Basketbol sahalarından sonra elektronik müzik sahnesinde de devleşen Shaquille O'Neal, 'DJ Diesel' sahne adıyla enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle hayranlarıyla buluştu. 

2 / 9
NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal Antalya'yı coşturdu - Resim: 3

Tomorrowland, EDC Las Vegas ve Lollapalooza gibi dünyanın önde gelen festivallerinde sergilediği yüksek enerjili setlerle büyük beğeni toplayan Shaquille O'Neal, her setinde izleyicilere müzik fırtınası yaşattı. (DHA)

3 / 9
NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal Antalya'yı coşturdu - Resim: 4
4 / 9