NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal Antalya'yı coşturdu
Basketbolun efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, Antalya'nın Serik ilçesinde 'DJ Diesel' sahne adıyla performans sergiledi.
Kaynak: DHA
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Otel sahnesinde 2 Ağustos akşamı NBA'in en büyük efsanelerinden biri olan Shaquille O'Neal, DJ performansı sergiledi.
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Basketbol sahalarından sonra elektronik müzik sahnesinde de devleşen Shaquille O'Neal, 'DJ Diesel' sahne adıyla enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle hayranlarıyla buluştu.
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Tomorrowland, EDC Las Vegas ve Lollapalooza gibi dünyanın önde gelen festivallerinde sergilediği yüksek enerjili setlerle büyük beğeni toplayan Shaquille O'Neal, her setinde izleyicilere müzik fırtınası yaşattı. (DHA)
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