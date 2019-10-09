Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
2.Sayfa programınına telefonla bağlanan ünlü oyuncu Nebahat Çehre, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisini sürekli Canan Karatay ile kıyaslandıklarını belirten Çehre, Karatay'dan özür diledi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının canlı yayın bağlantısına Nebahat Çehre konuk oldu.
Güzellik sırlarını veren usta oyuncu, sosyal medyada Canan Karatay’la kıyaslandığı için üzüldüğünü dile getirdi.
İşte Nebahat Çehre’nin açıklamalarından satır başları…
Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum.
Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum. Yürüyüş yapıyorum, bütün bunun nedenleri hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek…