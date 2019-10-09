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  3. 09 Ekim 2019 15:16

Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

2.Sayfa programınına telefonla bağlanan ünlü oyuncu Nebahat Çehre, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisini sürekli Canan Karatay ile kıyaslandıklarını belirten Çehre, Karatay'dan özür diledi.

Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının canlı yayın bağlantısına Nebahat Çehre konuk oldu.

Güzellik sırlarını veren usta oyuncu, sosyal medyada Canan Karatay’la kıyaslandığı için üzüldüğünü dile getirdi.

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Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

İşte Nebahat Çehre’nin açıklamalarından satır başları…

Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum.

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Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum. Yürüyüş yapıyorum, bütün bunun nedenleri hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek…

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Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

Şişirmeye tahammül edemiyorum. Yüzümde hatlar çıkmaya başladı, çizgilerim var ama ben bu yaşı yaşamayı seviyorum. Hatlarımın gitmesini istemiyorum, ben çizgilerimle mutluyum. Yaşımı böyle yaşayayım.

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